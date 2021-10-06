В Казахстане ожидается потепление, - синоптики

CentralAsia (KZ) - Прекращение осадков и потепление ожидаются в Казахстане. Казгидромед представил прогноз погоды на 7-9 октября.

Согласно прогнозу, в течение периода под влиянием северо-западного антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков. Лишь погоду восточных и южных регионов обусловит уходящая ложбина циклона, а также выход теплого южного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, а 7 октября на востоке страны – сильные осадки.

«Также по республике ожидается в ночные и утренние часы туман, на востоке и в центре - гололед, низовая метель, на западе – пыльная буря. Небольшое повышение дневных температур на западе и северо-западе до 10...18, на севере, востоке и в центре до 8...15, в южных регионах до 15...20 тепла», - говорится в сообщении.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения