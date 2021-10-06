В России за сутки выявлено 25 133 случая коронавируса
- Азия и мир, общество
- 16:48, 06 октября 2021
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 25 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 182 (8,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 662 560 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 194,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 443 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 356 769 человек.