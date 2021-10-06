В Туркменистане из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыт один из районов - СМИ

CentralAsia (TM) - С 3 октября этрап Акдепе (бывший Ленинский район) Дашогузского велаята Туркменистана закрыт для въезда и выезда. На постах полиции у въездов в этрап стоят по 2-3 полицейские машины. Впускают только тех, кто проживает или работает в населенном пункте, сообщает «Хроника Туркменистана».

Местные жители сообщают о большом количестве заболевших. Все медучреждения этрапа заполнены, больных размещают и в коридорах. Из-за нехватки лекарств и кислорода много летальных исходов.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуации в середине сентября перекопана дорога вокруг бывшего колхоза им. Карла Маркса, территория которого теперь изолирована и фактически находится на карантине.

Ранее издание сообщало, что в регионе наиболее тяжелая обстановка в этрапах Акдепе и Куняургенч. В столице области, городе Дашогузе, работники Санэпидстанции обрабатывают жилые кварталы города, опрыскивая подъезды домов раствором из переносных пульверизаторов. Пространства между многоэтажными домами и тротуары опрыскивают из прицепленных к тракторам емкостей.