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В России впервые за сутки умерли от COVID-19 более 900 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 929 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 71 и Санкт-Петербурге — 55.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 212 625 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,6 млн, из них выздоровели — 6,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 356 769 пациентов.

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