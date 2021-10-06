Нобелевскую премию по химии дали за развитие асимметричного органокатализа

CentralAsia (CA) - Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану «за развитие асимметричного органокатализа».

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The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что долгое время считалось возможным использовать в качестве катализаторов только металлы и ферменты, однако около 20 лет назад Лист и Макмиллан независимо друг от друга разработали третий тип катализа — с использованием каркаса из атомов углерода, к которому могут присоединяться атомы более активных элементов, в том числе кислорода, серы или фосфора. Такие катализаторы безвредны для окружающей среды и при этом дешевы в производстве.

«Эта концепция катализа настолько же проста, насколько и гениальна, и факт в том, что многие люди задавались вопросом, почему мы не думали об этом раньше», — подчеркнул председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Аквист.

В Нобелевском комитете особо отметили, что работы Листа и Макмиллана показали, что органические катализаторы могут использоваться для запуска множества химических реакций. Используя их, ученые могут более эффективно создавать новые медицинские препараты или повышать КПД солнечных батарей.

Общий размер Нобелевской премии в 2021 году составляет 10 млн шведских крон ($1,145 млн), эту сумму Лист и Макмиллан разделят между собой поровну.

Годом ранее Нобелевку по химии впервые в истории разделили две женщины — американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье, удостоенные награды за развитие метода редактирования генома, известного как «генетические ножницы».

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник: были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи работы позволили ученым понять, как инициируются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, и использовать знания для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.