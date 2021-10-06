Напряженность в отношениях с Китаем наихудшая за 40 лет - министр обороны Тайваня

CentralAsia (CA) - Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что военная напряженность Тайваня с Китаем является наихудшей за последние четыре десятилетия, передает Reuters.

Выступая на заседании в парламенте, министр рассказал, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань.

«Сейчас у Китая есть потенциал, но он не будет легко начинать войну, принимая во внимание многие другие вещи. Однако к 2025 году КПК будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения», - заявил он.

Отвечая на вопрос депутата парламента о нынешней военной напряженности в отношениях с Китаем, министр обороны отметил, что ситуация стала «самой серьезной» за 40 лет, с тех пор как он поступил на военную службу.

Заявление главы оборонного ведомства Тайваня о напряженности между Тайбэем и Пекином прозвучало после того, как Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начиная с 1 октября направила к берегам Тайваня в общей сложности почти 150 военных самолетов.

Административный статус Тайваня не урегулирован. Территория объявила об отделении от Китая в 1949 году, однако Пекин не признает его независимость и считает провинцией КНР.

Ранее президент Тайваня предупредила о «катастрофических» последствиях при падении страны.

В министерстве обороны КНР со своей стороны заявляли, что Народно-освободительная армия страны примет все необходимые меры для подавления любой попытки отделить Тайвань от Китая, предупредив, что независимость Тайваня «означает войну».