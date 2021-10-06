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В Узбекистане более 87 000 детей вакцинировали препаратом Pfizer

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 28 сентября текущего года с согласия родителей и опекунов стартовала добровольная вакцинация против коронавируса детей старше 12 лет препаратом Pfizer.

«Результаты клинических испытаний вакцины Pfizer против коронавируса у детей в возрасте 12-15 лет показали высокую эффективность и безопасность этой вакцины, а Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинацию детей и подростков старше 12 лет вакциной Pfizer», - сообщает Минздрав РУз.

По состоянию на 5 октября в стране 87 710 детей в возрасте от 12 до 18 лет были добровольно вакцинированы препаратом Pfizer.

В настоящее время в нашей стране проводятся массовые вакцинационные мероприятия в 3138 прививочных пунктах и ​​862 медицинских бригадах. Детям старше 12 лет можно сделать прививку от коронавируса в любом вакцинационном центре региона с согласия их родителей и опекунов, отметили в Минздраве РУз.

Всего в Узбекистан было импортировано 1 200 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech, и по состоянию на 5 октября в процессах вакцинации было использовано 465 010 доз этой вакцины.

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