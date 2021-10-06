Экономика Узбекистана вырастет в этом году на 6,2%, и на 5,6% в 2022- Всемирный банк

CentralAsia (UZ) - Всемирный банк опубликовал доклад об экономике региона Европы и Центральной Азии, в котором прогнозирует, что рост ВВП Узбекистана в текущем году достигнет 6,2%.

Как отмечается в докладе, в 2021 году восстановление внутренних инвестиций, международной торговли и денежных переводов будут способствовать экономическому росту Узбекистана на уровне 6,2 процента, а также сокращению безработицы и бедности. Ожидается, что в 2022 году темпы увеличения ВВП достигнут 5,6 процента по мере ускорения темпов вакцинации населения и уменьшения сбоев в мировой экономике.

При этом в банке отметили, что рост на 6,2 процента в этом году остается неопределенным в связи с продолжающимся воздействием новых волн пандемии на мировую и национальную экономику.

Ожидается, что дефицит счета текущих операций платежного баланса составит 5,9 процента от ВВП в 2021 году по мере восстановления импорта машин, оборудования и сырья для инвестиционных проектов и снижения экспорта золота с рекордного уровня 2020 года, и с учетом роста экспорта других товаров. Прямые иностранные инвестиции останутся на низком уровне в 2021 году и частично восстановятся в 2022 году.

«Продолжающееся расширение социальной поддержки населения, государственных инвестиций в развитие сельской инфраструктуры, а также затраты на кампанию по вакцинации населения, дополнительно увеличат государственные расходы к концу 2021 года. Это будет частично компенсировано более высокими налоговыми поступлениями в бюджет, доходами от добычи полезных ископаемых и приватизации госпредприятий, что приведет к прогнозируемому дефициту бюджета в размере 5,5 процента от ВВП в 2021 году. Этот дефицит будет профинансирован за счет увеличения государственного долга, который, по прогнозам, достигнет 40,6 процента от ВВП к концу 2021 года», – отмечается в докладе.

Неопределенность, связанная с пандемией COVID-19, и объявленное снижение ставок НДС в 2023 году, вероятно, будут способствовать дефициту бюджета в среднесрочной перспективе.

Устойчивое восстановление экономики, постепенная отмена антикризисных мер и реформы налогового администрирования, направленные на расширение налоговой базы, как ожидается, помогут снизить дефицит бюджета и стабилизировать государственный долг на уровне около 42 процентов от ВВП к концу 2023 году.