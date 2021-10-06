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Посольство США в Ташкенте организовало бесплатные курсы женской самообороны

CentralAsia (UZ) -  Посольство США в Ташкенте открыло запись на бесплатные курсы самообороны для женщин и девочек. Выпускники Программы международного спортивного обмена США в сотрудничестве с профессиональными инструкторами будут проводить курсы по фудокан карате-до.

Как сообщили в посольстве, занятия будут проходить в течение трех месяцев. Участниц разделят на две возрастные группы по 30 человек, начиная от 13 лет и старше.

Участницы курса освоят комплекс приемов для самозащиты и с помощью специальных упражнений улучшат свою физическую подготовку.

Кроме этого, на данных курсах они изучат методы разрешения конфликтов, открытой коммуникации и управления стрессом.

В программу также включены групповые и индивидуальные консультации профессионального психолога.

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