В Узбекистане обнаружили вероятное захоронение общего предка тюркских народов

CentralAsia (UZ) - В Бухаре найдено вероятное место захоронения общего для тюрок предка Алп Эр Тонга, сообщает ИА «Дунё».

Легендарная фигура, именуемая Алп Эр Тонг, или Афросиаб, является знаковой — это общий предок тюркских народов. Эксперты уверены, что в случае подтверждения подлинности находки, Бухара станет центром притяжения всего тюркского мира.

О ценности сделанного открытия рассказал ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций в Ташкенте, политолог Шерзодхон Кудратходжа.

По его словам, узбекские ученые уже много лет назад высказывали предположения о соответствующем местоположении могилы предка. Но то, что эту тему вновь подняли в СМИ, важно для Узбекистана с точки зрения продвижения и пропаганды известных городов республики.

- Сегодня, когда в нашей стране закладываются основы Третьего Ренессанса, особенно важно возродить славный и величественный образ Алп Эр Тонга, - сказал он. - Новый Узбекистан за последние пять лет в процессе обретения достойного места в мировом сообществе, принимает активное участие в международных организациях, таких как ТЮРКСОЙ и Тюркский Совет. В конце концов, это историческая необходимость – иметь более глубокое понимание собственных корней.