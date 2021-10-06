экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана встретился с группой конгрессменов США

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 6 октября принял делегацию Палаты представителей Конгресса США в составе конгрессменов Дона Бэйкона, Дуга Ламборна, Троя Нельса и Августа Пфлюгера.

По информации пресс-службы главы государства, американская делегация посещает Узбекистан в рамках договоренностей по углублению двустороннего межпарламентского сотрудничества.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения практического взаимодействия между двумя странами.

В ходе беседы были обсуждены проекты и программы сотрудничества как по парламентской линии, так и с ведущими штатами – Небраска, Колорадо и Техас, которые представляют члены американской делегации.

Особое внимание уделено налаживанию кооперации в области инноваций и промышленных технологий, IT-сфере, отраслях сельского хозяйства, «зеленой» энергетике, здравоохранении и образовании.

По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке совместной «дорожной карты» и организации взаимных визитов деловых миссий.

print
  • Нобелевскую премию по химии дали за развитие асимметричного органокатализа
  • В Монголии за сутки 7813 человек выздоровели от коронавируса
  • Выставка «Made in Mongolia» пройдет в Вашингтоне и Торонто


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com