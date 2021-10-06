В странах Центральной Азии из-за засухи ожидается снижение урожая пшеницы - ФАО

CentralAsia (UZ) - Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) ожидают сокращения общего урожая пшеницы в странах Центральной Азии на 10% из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, засухи в Туркменистане и Узбекистане, передает «Метеожурнал».

Экономист FAO Елена Конте отметила, что производство пшеницы в Узбекистане в 2021-2022 годах может сократиться до 5,4 миллиона тонн при среднем показателе за последние пять лет равном 6,1 миллиона. Ожидается, что на фоне сокращения урожая импорт зерна вырастет до 3,86 миллиона при том, что средний объем закупок в последние пять лет был равен 3,18 миллиона тонн.

Проблема дефицита осадков и засухи также затронула и Казахстан – крупнейший в регионе производителя зерна. Урожай может сократиться до 20%.

Данные по Туркменистану не приводятся, но в конце прошлого года и в течение текущего в стране также наблюдалась сильная засуха и дефицит воды для орошения полей.

В то же время официальные власти Туркменистана объявили, что установленный план по сбору 1,4 миллиона тонн пшеницы был перевыполнен.

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