В Узбекистане завершена модернизация крупнейшей в Центральной Азии Сырдарьинской ТЭС

CentralAsia (UZ) - Сегодня трехлетний процесс модернизации Сырдарьинской ТЭС был успешно завершен с подключением 9-го энергоблока станции к единой энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба АО «Тепловые электрические станции» Узбекистана.

Этот крупный инвестиционный проект стоимостью 146 миллионов долларов США реализован совместно с российской компанией «Силовые машины» в соответствии с распоряжением президента Узбекистана от 29 декабря 2017 года «О мерах по поэтапной модернизации энергоблоков Сырдарьинской ТЭС».

В рамках проекта на станции осуществлена модернизация 3-4 энергоблоков в 2019 году, 5-6 в 2020 году и 9-10 в 2021 году. Сырдарьинская ТЭС является крупнейшей ТЭС в Центральной Азии.

- Данный проект реализован в сотрудничестве со специалистами компании «Силовые машины», являющейся лидером в области производства энергетических технологий в России, - говорит генеральный директор станции Баходир Нурдинов. - В результате проведенных работ мощность каждого энергоблока доведена с 300 МВт до 325 МВт, условный расход топлива на 1 кВт-ч снижен на 40 грамм, в результате чего по завершении трехэтапной модернизации будет достигнута экономия 270 миллионов кубометров природного газа в год. Предусматривается, что срок службы модернизированных энергоблоков будет увеличен как минимум еще на 20 лет.

Кроме того, в результате процесса модернизации наряду с повышением надежности и объема поставок электроэнергии потребителям республики, за счет экономии топливных ресурсов, появится возможность дополнительных поставок природного газа населению, объектам социальной сферы и отраслям экономики, сообщает пресс-служба АО «Тепловые электрические станции».