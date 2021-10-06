Рисунки боксера Мохаммеда Али продали на аукционе

CentralAsia (CA) - Аукционный дом Bonhams в Нью-Йорке продал редкую коллекцию рисунков, эскизов и картин чемпиона по боксу Мохаммеда Али, передает The National.

26 рисунков легендарного американского боксера Мохаммеда Али, о художественных работах которого знали только близкие друзья, были проданы почти за миллион долларов.

На аукцион работы выставил друг боксера Родни Хилтон Браун. Он рассказал, что первые три картины Али нарисовал после боя в Бостоне с Джоди Баллардом в 1977 году.

Одну из работ, «Жаль, как пчела», продали за 425 тысяч долларов - в десять раз больше, чем прогнозировали перед продажей. Ее Али нарисовал во время съемок фильма «Дорога свободы» в Миссисипи в 1978 году.

В Bonhams заявили, что только эта картина содержит полный стих Мохаммеда Али. На ней написано: «Реф! Он действительно порхал, как бабочка, и жалил, как пчела! Да, если бы ты был умным, то бегал бы, как я!» - так Али часто описывал свой стиль боксирования.

Картину красного, белого и синего цвета на полотне 1979 года со словами «Я люблю тебя, Америка» продали за 150 тысяч долларов. Скетч фломастером, нарисованный в 1967 году, на котором Али сравнивает ислам с христианством, ушел с молотка за 24 тысячи долларов.

Мохаммед Али - известный спортсмен, активист и поэт, но о его художественных талантах было известно немного. В аукционном доме Bonhams сказали, что он рисовал всю жизнь. К этому Али поощрял отец, который был профессиональным художником. Боксер учился у Лероя Неймана - художника, который рисовал известных спортсменов и музыкантов. Али умер в 2016 году в возрасте 74 лет от болезни Паркинсона.