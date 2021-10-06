В школе в Техасе произошла стрельба. Есть пострадавшие

- Азия и мир, происшествия
- 23:14, 06 октября 2021
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CentralAsia (CA) - На территории школы Timberview в штате Техас произошла стрельба. Пока, по данным СМИ, сообщается о трех пострадавших. Об этом сообщает полиция округа Арлингтон.
Media staging area at Timberview High School will be the softball field. Enter from Collins Street and turn east on Webb Farrell.— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021
По предварительным данным, вооруженный человек находится в одном из кампусов учебного заведения. Правоохранительные органы оцепили территорию школы, ученики и преподаватели заперлись в своих классах. В кампус не допускаются посетители.
По данным телеканала CBS, множество людей ранены. Человек, утверждающий, что он учитель, написал в социальных сетях, что неизвестный стрелял прямо в школьном коридоре. Стрелок все еще находится в здании школы.