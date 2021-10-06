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В школе в Техасе произошла стрельба. Есть пострадавшие

CentralAsia (CA) -  На территории школы Timberview в штате Техас произошла стрельба. Пока, по данным СМИ, сообщается о трех пострадавших. Об этом сообщает полиция округа Арлингтон.

По предварительным данным, вооруженный человек находится в одном из кампусов учебного заведения. Правоохранительные органы оцепили территорию школы, ученики и преподаватели заперлись в своих классах. В кампус не допускаются посетители.

По данным телеканала CBS, множество людей ранены. Человек, утверждающий, что он учитель, написал в социальных сетях, что неизвестный стрелял прямо в школьном коридоре. Стрелок все еще находится в здании школы.

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