Стрельбу в техасской школе устроил учащийся в результате драки

CentralAsia (CA) - Стрельба в американской школе в городе Арлингтон, штат Техас произошла в результате драки двух учащихся. Об этом сообщает CNN.

Правоохранители опознали основного подозреваемого, устроившего стрельбу. Им стал 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Подросток скрылся из школы на автомобиле.

«Пожалуйста, позвоните в службу 911, если вам известно местонахождение 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса, который, возможно, водит Silver Dodge Charger 2018 года выпуска с номерным знаком PFY-6260», - написали в Твиттере полицейское управление.

В УВД поделились фотографией подозреваемого:

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp