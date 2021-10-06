Стрельбу в техасской школе устроил учащийся в результате драки

- Азия и мир, происшествия
- 23:59, 06 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Стрельба в американской школе в городе Арлингтон, штат Техас произошла в результате драки двух учащихся. Об этом сообщает CNN.
Правоохранители опознали основного подозреваемого, устроившего стрельбу. Им стал 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Подросток скрылся из школы на автомобиле.
«Пожалуйста, позвоните в службу 911, если вам известно местонахождение 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса, который, возможно, водит Silver Dodge Charger 2018 года выпуска с номерным знаком PFY-6260», - написали в Твиттере полицейское управление.
В УВД поделились фотографией подозреваемого:
We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021
Полиция призвала граждан быть осторожными и немедленно звонить в службу спасения, если они заметят школьника. «В настоящее время целая группа начальников полицейских участков США занимается поиском этого человека», — заявил помощник начальника полиции Кевин Колби.
Полиция сообщает, что в результате стрельбы пострадали четыре человека. Правоохранители все еще проводят обыск на территории кампуса. Как только он будет завершен, всех учеников отвезут домой.
Ранее сообщалось о стрельбе в школе Арлингтоне. На месте работают спасательные службы и полиция. Учебное заведение в настоящее время закрыто, а ученики и персонал заперты в своих классах и офисах. В кампус не допускаются посетители.