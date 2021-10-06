экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стрельбу в техасской школе устроил учащийся в результате драки
Предыстория: В школе в Техасе произошла стрельба. Есть пострадавшие

CentralAsia (CA) -  Стрельба в американской школе в городе Арлингтон, штат Техас произошла в результате драки двух учащихся. Об этом сообщает CNN.

Правоохранители опознали основного подозреваемого, устроившего стрельбу. Им стал 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Подросток скрылся из школы на автомобиле.

«Пожалуйста, позвоните в службу 911, если вам известно местонахождение 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса, который, возможно, водит Silver Dodge Charger 2018 года выпуска с номерным знаком PFY-6260», - написали в Твиттере полицейское управление.

В УВД поделились фотографией подозреваемого:

Полиция призвала граждан быть осторожными и немедленно звонить в службу спасения, если они заметят школьника. «В настоящее время целая группа начальников полицейских участков США занимается поиском этого человека», — заявил помощник начальника полиции Кевин Колби.

Полиция сообщает, что в результате стрельбы пострадали четыре человека. Правоохранители все еще проводят обыск на территории кампуса. Как только он будет завершен, всех учеников отвезут домой.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе Арлингтоне. На месте работают спасательные службы и полиция. Учебное заведение в настоящее время закрыто, а ученики и персонал заперты в своих классах и офисах. В кампус не допускаются посетители.

print
  • Google выпустила новую операционную систему Android 12
  • Экономика Узбекистана вырастет в этом году на 6,2%, и на 5,6% в 2022- Всемирный банк
  • 21 пожарная машина доставлена в Монголию из Франции. ФОТО


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com