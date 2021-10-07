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Состоялся фестиваль «Их Ав (Большая охота) — Наадам кочевников» возле Улан-Батора. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  2-3 октября в долине Уу-Булан столичного района Налайх прошел фестиваль «Их Ав (Большая охота) — Наадам кочевников-2021».

В рамках фестиваля состоялись соревнования по конной стрельбе из лука, соревнования по стрельбе из лука, выставки монгольских таежных собак, шоу соколов и художественные представления.

Академия «Намнаа», организовавшая Наадам, направлена ​​на возрождение традиционного монгольского метода конной стрельбы из лука, возрождение древней монгольской культуры лука, саадаг и колчана реди лучников и популяризация культуры ношения традиционного монгольского дээла, аксессуаров для ношения сабли, лука и стрел.

За последние два года они организовали национальный чемпионат по конной стрельбе из лука, обучили конному спорту и стрельбе из лука более 100 человек и познакомили с монгольским наследием.

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