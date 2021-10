Facebook сотрудничает с Министерством образования и науки Монголии в области обучения 1000 учителей

CentralAsia (MNG) - Министерство образования и науки Монголии и Facebook, глобальная компания, занимающаяся технологиями и социальными сетями, вступили в новое партнерство по обучению 1000 профессиональных учителей в Монголии внедрению цифровой грамотности в своих школах.

Новое партнерство появилось после того, как Facebook в апреле 2021 года запустил многоэтапную информационную и образовательную кампанию «We Think Digital», чтобы помочь пользователям Интернета в Монголии безопасно и ответственно ориентироваться в онлайн-мире и воспитывать ответственных цифровых граждан с полной цифровой грамотностью. Программа «We Think Digital» была разработана и реализована в Монголии в партнерстве с Фондом Фаро Монголия и при поддержке Министерства образования и науки, Управления коммуникационных и информационных технологий, ЮНИСЕФ и Монгольского центра проверки фактов.

«Я хочу выразить огромную благодарность Facebook и Фонду Фаро за инвестиции в образование Монголии. За последние два года у нас было много проблем, и наша молодежь сильно потеряла образование. Мы готовы вкладывать значительные средства в образование нашей молодежи и наверстать упущенное. Министерство и я более чем счастливы работать с Facebook, чтобы инвестировать в будущее образования», - сказал министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн.

«Facebook гордится возможностью сотрудничать с Министерством образования и науки в обучении 1000 учителей в Монголии новейшим знаниям и ресурсам цифровой грамотности в рамках нашей программы «We Think Digital».Мы искренне верим в обучение цифровой грамотности на ранних этапах развития лучшего и безопасного Интернета в будущем. Первая группа из 1000 учителей станет в Монголии первопроходцами-тренерами, которые на долгие годы активизируют такие значимые образовательные усилия по работе с новыми технологиями», - сказал Джордж Чен, директор по государственной политике в Китае, Монголии и Центральной Азии в Facebook.

В ответ на острую потребность в повышении цифровой грамотности и цифрового гражданства Facebook впервые представил в Монголии глобальную программу «We Think Digital» в апреле 2021 года. Программа направлена ​​на то, чтобы научить людей ориентироваться в своих привилегиях и обязанностях в современном развивающемся цифровом пространстве, как они должны расшифровывать и обмениваться информацией в Интернете, и, что наиболее важно, и как им следует взаимодействовать с другими людьми в онлайн-сообществах. Программа Facebook We Think Digital — это расширение библиотеки цифровой грамотности, которая также была разработана Facebook и запущена в Монголии в 2019 году.

We Think Digital — это обширная программа обучения, состоящая из восьми модулей, охватывающих такие темы, как цифровое гражданство, безопасность в Интернете, разжигание ненависти и запугивание, конфиденциальность и кибербезопасность, а также дезинформация. Фонд Фаро эффективно запустил инициативу на Этапе I с помощью надежных и энергичных рекламных объявлений и кампаний в социальных сетях. Кроме того, Фонд Фаро отличился организацией серии панельных дискуссий с известными общественными деятелями, политическими лидерами и влиятельными лицами.

Инициатива обращается к людям в сообществе, чтобы повысить осведомленность о проблемах цифровой грамотности. На этапе I Фонд Фаро также провел серию семинаров «We Think Digital» и вручил сертификаты «Цифровой гражданин» почти 1000 человек. Facebook рада сотрудничеству с Министерством образования и науки в рамках Фазы II инициативы по обучению 1000 профессиональных учителей общению с нашими сообществами и продвижению цифровой грамотности.

