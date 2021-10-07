Посольство в Швеции продвигает Монголию во время Азиатского кинофестиваля

CentralAsia (MNG) - Три монгольских фильма «Женщина», «Вены мира» и «Горный кот» демонстрируются на кинофестивале Asiatiska Filmfestivalen (Asian Film Festival), который проходит в Швеции с 28 сентября по 30 октября.

Кроме того, в рамках фестиваля Посольство Монголии в Швеции организовало мероприятие по продвижению Монголии во время показа фильмов «Горный кот» и «Женщина» в кинотеатре Gran в Стокгольме, в постановке «Морин Хуур» (скрипка с конской головой) и скрипка. выступления и презентация короткого видео о культуре, традициях и прекрасных пейзажах Монголии.

Фильм режиссера Д.Бямбасурэна "Veins of the World" (Вены мира) получил главную награду Немецкой киноакадемии «Золотую Лолу». Пятнадцать лет назад режиссер за свой фильм "Пещера желтого пса", также становился обладателем данной награды.

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