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Проект изменений в Закон об акцизном налоге Монголии будет отозван

CentralAsia (MNG) -  Вчера на очередном заседании Кабинет министров Монголии принял решение отозвать законопроект о внесении поправок в Закон об акцизном налоге, который был разработан в связи с внесенным в парламент законопроектом о государственном бюджете на 2022 год.

Вместо того, чтобы поддерживать внутреннее производство импортируемых побочных нефтепродуктов с помощью налоговой политики, в нынешней ситуации считается необходимым улучшить требования к качеству и стандартам в Монголии, контролировать деятельность лицензированных компаний, ужесточить систему отчетности и взять на себя руководство и меры регулирования в приоритетном порядке.

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой акцизного налога в Монголии, устанавливает круг товаров, подлежащих обложению акцизным налогом, плательщиков акцизного налога, ставки акцизного налога, порядок их исчисления и уплаты, а также ответственность за нарушение настоящего Закона.

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