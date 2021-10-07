20-летняя спортсменка из Монголии стала бронзовым призером Чемпионата мира по борьбе

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Чемпионат мира состоит из соревнований по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе у мужчин.

6 октября 2021 года, на пятый день Чемпионата мира по борьбе 2021 в Осло прошли финалы и соревнования за 3 место по женской борьбе в весе до 50 кг, 53 кг, 65 кг и 76 кг.

Монгольская спортсменка Отгонжаргал Долгоржав выиграла бронзу, победив спортсменку из Румынии Алину Вук.

Таким образом, к своей медальной коллекции - серебряная медаль молодежного чемпионата мира 2018 года и бронзовые медали чемпионата Монголии 2019 и 2020 годов, она сумела добавить еще одну награду, и на этот раз - бронзовую медаль чемпионата мира.

Она стала первым монгольской борцом, завоевавшим медаль на ЧМ в самой легкой весовой категории.

Ремина Иошимото (Япония) 2. Сара Хильдебранд (США) 3. Надежда Соколова (Россия) и Отгонжаргал Долгоржав (Монголия).

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