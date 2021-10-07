экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки 6500 человек выздоровели от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии 6500 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа в стране выявлено 2237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Из них 1107 человек — лица, имевшие тесные контакты с ранее заболевшими коронавирусом в Улан-Баторе, оставшиеся 1130 случаев были выявлены в регионах странs, говорится в официальном сообщении.

Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии сегодня сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в масштабах страны увеличилось до 319 247.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 15 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1318.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Проект изменений в Закон об акцизном налоге Монголии будет отозван
  • В Узбекистане вводится институт примирения по административным делам  
  • В Узбекистане в результате ДТП в этом году погибли более 1600 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com