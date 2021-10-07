Минстрой задействует рабочих из Узбекистана в строительстве космодрома Восточный

CentralAsia (UZ) - Минстрой России намерен задействовать мигрантов из Узбекистана в строительстве крупных инфраструктурных объектов, в том числе космодрома Восточный, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, сообщили российские СМИ.

«По ввозу сюда 10 000 трудовых мигрантов из Узбекистана, которые будут сюда приезжать сразу уже привитые "Спутником лайт" на территории Узбекистана. Мы расписали объем по компаниям, которые строят не только жилье, но и строят большие инфраструктурные объекты, в том числе объекты на космодроме Восточный», — цитируют Стасишина российские издания.

Он добавил, что мигрантов начнут завозить в ближайшее время. «В каждодневном режиме ведется работа с коллегами из Узбекистана, с Рострудом, миграционной службой, ФМБА, которая будет проводить обследование медицинское на территории Узбекистана и прививать там [мигрантов] «Спутником лайт», — сказал Стасишин.

Строительство второй очереди космодрома началось в 2019 г. В ноябре того же года Следственный комитет России завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб (более $3,3 млн).