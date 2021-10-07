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Наследный принц Дубая приехал поохотиться на дроф-красоток в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мухамед аль-Мактум приехал в Узбекистан для соколиной охоты. Охотничий тур для гостя был организован в Навои. Об этом принц рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Охоту для принца организовали в Навоийской области. В 50 км от города Навои находится центр по разведению и сохранению дроф-красоток. Питомник был создан в 2008 году по инициативе эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума. За годы своего существования сотрудники центра выпустили в дикую природу почти 10 тысяч дроф.

Сезон охоты на дроф в Узбекистане проходит в сентябре-октябре.

Члены королевской семьи часто устраивают охоту в Узбекистане. Последний раз они были в Узбекистане в октябре 2020 года.

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