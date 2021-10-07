На границе Узбекистана и Казахстана после реконструкции открылся таможенный пост

- Узбекистан, общество
- 10:24, 07 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - Таможенный пост «Бауыржан Конысбаев» на узбекско-казахстанской границе открыт после реконструкции, сообщают местные СМИ.
Узбекистан и Таджикистан экспортируют фрукты и овощи через данный таможенный пост Казахстана в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Реконструкция таможенного поста началась два года назад. На реконструкцию поста было направлено $35 млн.
В результате пропускная способность таможенного поста выросла с 150 грузовых машин в день до более тысячи.