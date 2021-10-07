Монгольская спортсменка Бадамханд стала чемпионкой мира в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - 4-6 октября в спорткомплексе «Humo Arena» в Ташкенте прошел XII чемпионат мира по бодибилдингу. В состязаниях приняли участие 350 атлетов из более чем 150 спортивных делегаций со всего мира.
Монгольские спортсмены завоевали 4 золотых, 3 серебряных и одну бронзовую медали.
Монгольская спортсменка Д.Бадамханд завоевала золотую медаль в категории модель-физик.
В рамках Чемпионата мира были представлены следующие категории для мужчин и женщин:
- бодибилдинг – наиболее популярная категория, в которой выступают спортсмены, обладающие значительной мышечной массой;
- атлет-физик – категория для спортсменов, структурирующих свои тренировки, питание и образ жизни для достижения идеального телосложения;
- фитнес-физик – категория, в которой оцениваются фигура, гибкость, пластика, техника и эстетика, а также элементы акробатики;
- модель-физик – категория для спортсменов, демонстрирующих стройное подтянутое тело с оптимальной мышечной массой;
- спорт-физик – категория, в которой учитывается масса тела, сложение и физическая форма.