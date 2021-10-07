Минсельхоз России прокомментировал предложение про передачу земли фермерам Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане хотят арендовать до 1 млн га российских полей, чтобы растить на них сельхозкультуры для своего потребления.

Министерство сельского хозяйства РФ обсудило с коллегами из Узбекистана, как узбекские фермеры могут арендовать российские земли под выращивание сельскохозяйственных растений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Пресс-служба Минсельхоза Узбекистана ранее сообщила, что страна хочет арендовать российские поля, чтобы выращивать на них сельхозкультуры для собственного потребления. Вопрос обсудили в начале октября по видеоконференции министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев и замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин. Ходжаев предложил для начала арендовать у России 35 тыс. га «для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан».

В будущем Узбекистан планирует арендовать больше земли — до 1 млн га. Выращивать будут несколько культур, для которых естественны российские условия, среди них масличные, соя, пшеница.

В свою очередь, Левин сообщил, что 23 субъекта России уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта. По словам Левина, сейчас в России есть порядка 8–13 млн га земли, которую можно ввести в сельхозоборот.

В Узбекистане же существует дефицит воды и земли, что осложняет сельхозработы в стране.

Минсельхоз России указал, что обсуждение с узбекскими партнерами не нарушает федеральное законодательство. «Узбекской стороне были разъяснены условия реализации иностранными инвесторами на территории субъектов Российской Федерации инвестиционных проектов по организации производств растениеводческой продукции, в том числе с возможностью аренды земель сельскохозяйственного назначения», — сообщили РБК в ведомстве.