Создатели «Спутника V» работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19

CentralAsia (CA) - Российский центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года. Об этом «Известиям» заявил директор центра Александр Гинцбург.

Как сообщает издание, в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса.

Александр Гинцбург допустил, что у вакцинированных образуются клетки памяти, которые будут поддерживать более высокий уровень антител. Увеличение общего уровня иммунизации приведет к тому, что ревакцинироваться можно будет не раз в полгода, а гораздо реже, пояснил ученый.

В основе технологической платформы будущего препарата - гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

«Технологическая платформа для этого уже создана, но клинические испытания еще не начались. Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту - совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата - конец следующего года», - уточнил эксперт.

Необходимость создания единой прививки от гриппа и коронавируса обусловлена тем, что одновременное инфицирование этими заболеваниями значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него, пояснил главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, вакцинироваться только от гриппа или только от коронавируса недостаточно для создания иммунитета, поскольку это два разных вируса.

«Не надо путать кислое с пресным, грипп - это грипп, коронавирусная инфекция отношения к этому не имеет. Дело в том, что похож предмет болезни - дыхательная система, но заболевания эти, в общем, сильно отличающиеся друг от друга. Коронавирусная инфекция приносит нам «сюрпризы», особенно у молодых людей, когда поражению подвергается и центральная нервная система», - уточнил ученый.

Потому, заключил он, до тех пор, пока не разработана единая вакцина от гриппа и коронавируса, необходимо прививаться двумя разными препаратами.