ВОЗ одобрила первую вакцину против малярии после испытаний в Африке

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины от малярии после многолетних испытаний в африканских странах и рекомендовала начать ее использование по всему миру. Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Welle.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус назвал одобрение двумя экспертными консультативными группами агентства здравоохранения ООН «историческим моментом».

Вакцина против малярии, известная под названиями RTS,S и «Москирикс», была впервые создана британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK) в 1987 году.

«Это вакцина, разработанная в Африке африканскими учеными, и мы очень гордимся этим. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии может спасти десятки тысяч молодых жизней каждый год», - сказал генеральный директор ВОЗ.

С 2019 года ВОЗ исследовала эффективность данной вакцины на более чем 800 тысячах детей в Гане, Кении и Малави.

По данным клинических испытаний, которые продлились около четырех лет, у вакцины ограниченная эффективность: в ходе тестирования препарат предотвращал 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке. Побочные эффекты возникают редко, они могут включать жар и судороги.

В то же время летом ученые из Лондонской школы тропической медицины выяснили, что среди детей, которые были привиты RTS,S и одновременно принимали противомалярийные препараты, количество случаев госпитализации или смерти сократилось на 70%.

«Это огромный шаг вперед», - сказал директор Кембриджского института медицинских исследований Джулиан Рейнер.

Доктор Алехандро Кравиото, возглавлявший группу ВОЗ, которая проверяла вакцину, сказал, что разработать вакцину очень сложно.

«Мы еще не достигли высокоэффективной вакцины, но то, что у нас есть сейчас, - это вакцина, которую можно применять и которая безопасна», - сказал Кравиото.

Малярия представляет собой инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах малярийных комаров. Болезнь сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением размеров селезенки и печени, а также анемией. Ежегодно ею заражается около 350-500 млн человек. Из них от 1,3 до 3 млн умирают. В основном болезнь распространена в странах Африки южнее Сахары.