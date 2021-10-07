За сутки в Узбекистане выявлено более 500 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 6 октября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 176964. В течение прошедших суток зафиксированы 487 новых случаев, сообщает Минздрав.

Также у 26 человек диагностирована пневмония (всего 27398).

Официально подтверждена кончина 5 больных от COVID-19 (всего 1260 летальных исходов).

За день выздоровели 432 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 172257) и 38 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 25750).

На лечении находятся 3447 больных коронавирусом и 1415 - пневмонией.