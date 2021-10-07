За сутки в Узбекистане выявлено более 500 новых больных COVID-19 и пневмонией

- Узбекистан, общество
- 12:12, 07 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 6 октября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 176964. В течение прошедших суток зафиксированы 487 новых случаев, сообщает Минздрав.
Также у 26 человек диагностирована пневмония (всего 27398).
Официально подтверждена кончина 5 больных от COVID-19 (всего 1260 летальных исходов).
За день выздоровели 432 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 172257) и 38 больных, имевших диагноз пневмония (всего - 25750).
На лечении находятся 3447 больных коронавирусом и 1415 - пневмонией.