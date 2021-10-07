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В Узбекистане все дозы вакцины от коронавируса получили более 4,8 миллиона человек

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день в Узбекистане использовано более 21 миллиона 740 тысяч доз вакцины против коронавируса.

По данным Минздрава РУз, 6 октября по всей стране было введено 223 676 доз вакцины против COVID-19. Из них: на первом этапе вакцинировано 95 467 человек, на втором - 62 740, на третьем - 65 469.

Всего в Узбекистане использовано 21 745 580 доз вакцины. Из них: на первом этапе вакцинировано 11 923 044 человека, на втором- 6 901 936, на третьем - 2 920 600.

На сегодняшний день в стране все дозы вакцины от коронавируса получили 4 861 151 человек.

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