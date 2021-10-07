Владимиру Путину исполнилось 69 лет

CentralAsia (CA) - Президенту России Владимиру Путину исполняется 69 лет, передает РИА Новости.

Как рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина сегодня есть рабочие планы, но по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими.

«Так бывает чаще всего», — пояснил представитель Кремля.

До этого в сентябре две недели президент находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек, самого главу государства, который привился «Спутником V», болезнь миновала.

Рабочий день рождения

Это не первый день рождения, который российский лидер проводит без отрыва от работы. В 2020 году первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими.

В 2013 году глава государства встречал 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Бывший на тот момент президентом Индонезии Сусило Бамбанг спел ему песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер — торт.

Один из своих дней рождения Путин встречал в компании китайского лидера Си Цзиньпина.

«Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказывал российский президент.

В 2011 году в 59-й день рождения премьер-министр Путин выступил в Москве на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса. В 2009 году в день рождения он провел встречу с ведущими российскими писателями в Государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве.

В 2005 году Путин 7 октября встретился с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ОЦАС), а также провел переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

В 2002 году 50-летие глава государства отпраздновал в Кишиневе, где принимал участие в саммите СНГ, а затем отправился в Москву и дал ужин для членов правительства России, руководства Федерального собрания, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высших военачальников.

Уроженец Ленинграда Путин несколько раз праздновал день рождения в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. В 2012 году он в кругу родных и близких в Северной столице встретил 60-летие, в 2010-м участвовал в совещании по реализации программ развития федеральных университетов и встрече с активом Ленинградской федерации профсоюзов, в 2008-м посетил сессию генассамблеи Интерпола и презентацию фильма о дзюдо. В 2000 году прошла деловая встреча с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, в 2003-м — с избранным губернатором города Валентиной Матвиенко и деятелями искусства, в 2004 и 2006-м Путин также проводил день рождения в родном городе.

Тем не менее в 2014 году президент России предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу — отдохнуть и провести время на природе. По словам Путина, он прошел по горам почти девять километров. В 2019-м, как рассказывал Песков, он вновь проводил день рождения с близкими ему людьми. В 2015 году глава государства 7 октября забросил семь шайб, играя на льду арены «Шайба» в Сочи в составе команды «Звезды НХЛ». Она победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 15:10. В 2001 году Путин праздновал 49-летие с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Подарки для президента

Одними из самых необычных подарков, которые Путин получал на день рождения, были двухмесячный уссурийский тигренок, переданный затем в геленджикский «Сафари-парк», копия шапки Мономаха и хрустальный крокодил. По словам Пескова, традиционно большая часть подарков направляется в библиотеку президента и хранится там, но некоторые презенты от знакомых и друзей Путин оставляет себе.

В 2017 году на день рождения к Путину в Сочи прилетал экс-лидер Италии Сильвио Берлускони — их связывают давние дружеские отношения. В подарок российский лидер получил вышитое покрывало, на котором изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея. Кстати, Берлускони приезжал к своему другу и в 2018 году — свидетельством тому стали фотографии на черноморском побережье, которые итальянский политик опубликовал в соцсетях 7 октября.

Подарком ко дню рождения Путина можно назвать и успешный пуск крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в прошлом году. Снаряд впервые поразил морскую цель в Баренцевом море, развив скорость более восьми Махов (9,5 тыс. км. в час). Дальность полета ракеты составила 450 км. Выслушав доклад Генштаба о пуске, Путин подчеркнул, что этап проведения успешного испытания этой ракеты — большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России.

Ко дню рождения Путина в Чечне проходят конные скачки, победители которых получают автомобили в качестве призов. Такие мероприятия в республике традиционно устраивают в честь значительных или радостных событий, связанных с какими-либо победами или достижениями, рождением наследника или как дань уважения человеку.