Объем воды в Нурекском водохранилище достиг максимальной отметки

CentralAsia (TJ) - Проточность воды на реке Вахш в начале октября обеспечивает стабильное производство электроэнергии в Таджикистане.

Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, к примеру, 3 октября приток воды в районе Нурекского водохранилища составлял 566 кубометров в секунду, что на 26 кубометров в секунду больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

По данным источника, уровень воды в Нурекском водохранилище находится на максимальной отметке 910,69 метр, что практически соответствует показателям аналогичного периода 2020 года.

Приток воды на реке Вахш и объемы запаса водохранилища, пока, позволяют стабильному производству электроэнергии для удовлетворения внутренней потребности и экспорта в небольших объемах.

«В настоящее время в республике ежедневно вырабатывается более 37,8 млн. кВт/ч электроэнергии, 35,1 млн. кВт/ч из которых идет на внутреннее потребление. Остальная часть идет на экспорт в соседние страны», – отметили в ведомстве.

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