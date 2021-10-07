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Мирзиеев поздравил Путина с днём рождения

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

В начале беседы глава государства поздравил лидера России с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия, а российскому народу – мира и дальнейшего процветания, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между нашими странами.

Отмечено динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям. Устойчиво растут объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков Узбекистана и России. Запущено совместное производство вакцины «Спутник V».

Президенты обсудили вопросы подготовки к предстоящему государственному визиту на высшем уровне в Российскую Федерацию, который состоится в следующем месяце.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что 7 октября президенту России Владимиру путину исполнилось 69 лет.

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