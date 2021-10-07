В Монголии выпущена почтовая марка «Пражский зоопарк-Зуунгарын Говь (Джунгарская Гоби)»

CentralAsia (MNG) - Почтовая марка «Пражский зоопарк-Зуунгарын Говь» с изображением табуна лошадей Пржевальского была открыта в ознаменование успешного возвращения Тахи или лошадей Пржевальского в Монголию с помощью Чешской Республики.

Посол Чехии в Монголии Иржи Бродский, Министерство окружающей среды и туризма Монголии, и директор Управления охраны Зуунгарын Говь О. Ганбаатар оказали поддержку в выпуске почтовой марки, созданной художником первого зоопарка Праги Яном Соваком.

В 1998 году три Тахи или лошади Пржевальского, в частности жеребец и две кобылы, были привезены из Пражского зоопарка в Монголию для повторного введения в Гоби B Строго охраняемой территории Большой Гоби, известной как Зуунгарын Говь. Одна из лошадей Пржевальски по имени Зета успешно адаптировалась к новой среде обитания и родила много жеребят.

Реинтродукция Пражским зоопарком 30 кобыл из европейских зоопарков и центров разведения, а также жеребца и трех кобыл из национального парка Хустай-Нуруу в Зуунгарын Говь в период с 2012 по 2019 год способствовала росту популяции тахи в регионе.

На церемонии запуска новой почтовой марки присутствовали посол Чехии Иржи Бродски, директор Управления защиты Зуунгар Гоби О. Ганбаатар, председатель Управления связи и информационных технологий Б. Болор-Эрдене, генеральный директор Почты Монголии Б. Анхбаатар, и другие официальные лица.

Зуунгарын Говь — пустыня в Центральной Азии, на северо-западе Китая, составной регион пустыни Гоби («Зуунгарын Говь - Джунгарская Гоби»). Ограничена горами Монгольский Алтай на севере и востоке и Тянь-Шанем на юге. Крайний восток пустыни переходит в Монгольскую Гоби.

Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в Монголии. Согласно утверждениям очевидцев, численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944—1945 годов, которая отличалась весьма суровыми морозами (ниже −40 °C) и ежедневно свирепствовавшими буранами. Такие зимы бывают в Монголии довольно редко, примерно раз в сто лет. Тогда много домашнего скота погибло от бескормицы, что вынудило местных жителей охотиться на диких животных, в том числе и на лошадей Пржевальского.

Ситуацию усугубило то, что на территорию, где жили лошади, были введены китайские и монгольские войска. В пограничных районах появились вооружённые отряды самообороны. Всё это привело к тому, что на данной территории было сосредоточено огромное количество огнестрельного оружия, обладатели которого также не брезговали охотой. Как результат — лошадь Пржевальского исчезла из естественных мест обитания.

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