экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане 39 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 39 человек умерли за сутки от коронавируса и «ковидной» пневмонии, передает оперативный штаб.

По данным на 5 октября, было зарегистрировано 33 случая смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 6 случаев смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 7 октября лечение от КВИ продолжают получать 55 956 человек (48 352+ и 7 604 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 562 пациента, на амбулаторном уровне – 46 394 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 747 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 206 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 124 пациента.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Британские официальные лица провели переговоры с «Талибаном»
  • Проект изменений в Закон об акцизном налоге Монголии будет отозван
  • В Узбекистане все дозы вакцины от коронавируса получили более 4,8 миллиона человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com