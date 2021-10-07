В Казахстане 39 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 39 человек умерли за сутки от коронавируса и «ковидной» пневмонии, передает оперативный штаб.

По данным на 5 октября, было зарегистрировано 33 случая смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 6 случаев смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 7 октября лечение от КВИ продолжают получать 55 956 человек (48 352+ и 7 604 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 562 пациента, на амбулаторном уровне – 46 394 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 747 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 206 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 124 пациента.

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