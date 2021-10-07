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В столице Монголии вакцинация бустерной дозой от COVID-19 достигла 16,7% населения

CentralAsia (MNG) -  «Третьей дозой вакцины против коронавируса охвачено 16,7% или более 170 тысяч жителей столицы Монголии. Дополнительные дозы могут предотвратить заражение коронавирусом, поэтому людям рекомендуется пройти активную иммунизацию», - сказала О. Энхзая, начальник управления общественного здоровья Управления здравоохранения столицы.

В Монголии к 5 октября первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) получили уже 69,2%, а оба компонента – 65,5% населения. Монголия сохраняет лидерство в регионе Азии по темпам вакцинации.

Вторую дозу против коронавируса привит 2 132 512 гражданина Монголии, минимум одну дозу получили 2 252 313 человек. А бустерную дозу — 328 189 человек.

Коронавирус в Монголии
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