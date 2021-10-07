Режиссер «Игры в кальмара» назвал возможную тему второго сезона дорамы

CentralAsia (CA) - Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек в беседе с The Times назвал вероятную тему второго сезона шоу, вышедшего на стриминговом сервисе Netflix.

Действие второго сезона, если он будет снят, может разворачиваться вокруг антагониста Фронтмена — человека в золотой маске.

По сюжету сериала, Фронтмен организует жестокие игры и наблюдает за их участниками. Он хочет поразмышлять о роли полиции.

Режиссер добавил, что также планирует более подробно рассказать о полиции и ее роли в обществе. «Я часто вижу в мировых новостях, что силы правопорядка опаздывают, и жертв становится больше или ситуация ухудшается, потому что меры не были предприняты оперативно. Это вопрос, который я давно хотел поднять», — говорит он.

В «Игре в кальмара» таинственный человек дает визитную карточку с восьмизначным номером телефона главному герою и предлагает позвонить, если тот хочет присоединиться к игре. Будучи втянуты в игру, ради большого вознаграждения, люди идут на страшные испытания и убийства. Некоторые зрители звонили или отправляли текстовые сообщения на указанный номер из любопытства, и, как оказалось, номер телефона был настоящий.

Сериал уже обогнал по просмотрам «Ведьмака», «Бриджертонов» и «Люпена» и, по оценкам представителей сервиса, может стать самым успешным шоу в истории платформы.

Ранее сообщалось, что «Игра в кальмара» может стать самым успешным сериалом Netflix.

Сериал «Игра в кальмара», режиссером и автором сценария которого выступил Хван Дон Хек (полнометражная драма «Крепость», а также комедия «Мисс бабушка», на которую в Южной Корее было продано почти 9 млн билетов), состоит из девяти эпизодов хронометражем около одного часа.

В центре сюжета — группа людей, которые из-за финансовых проблем решаются на участие в тайной игре формата «королевская битва». Жанр «королевская битва», получивший свое название по одноименному роману японского писателя Косюна Таками и его последующей экранизации, подразумевает столкновение большого количества персонажей на ограниченной территории. Игроки должны поочередно преодолевать различные испытания, пока в игре не останется только один. Тех, кто не справился с очередным испытанием или нарушил его правила, убивают организаторы игры. Победитель получит 45,6 млрд вон (приблизительно $38,5 млн).

О старте разработки оригинального южнокорейского проекта с рабочим названием Round Six Netflix объявил 2 сентября 2019 года. Бюджет сериала составил $17 млн. Сам режиссер описывал сериал как «аллегорию на современное капиталистическое общество, что-то, изображающее конкуренцию в экстремальном виде».