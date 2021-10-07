Апелляционный суд в Ташкенте оставил в силе предыдущее решение в отношении задержанного блогера Ганиева

CentralAsia (UZ) - 6 октября текущего года Ташкентский городской суд оставил в силе решение Учтепинского районного суда в отношении блогера Бобура Ганиева. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Ташкентского городского суда.

Ранее, 1 октября, Уголовный суд Учтепинского района приговорил журналистов издания Taftish.uz Бобура Ганиева и Аброра Кузибаева и их знакомого Обида Салимова к 15 суткам административного ареста.

Суд признал их виновными в оскорблении сотрудников органов внутренних дел, невыполнении их законных требований, а также в оказании сопротивления исполнению ими служебных обязанностей.

​Бобура Ганиева привлекли к штрафу в размере 5400000 сумов (более $500), а Аброра Козубаева оштрафовали на 270 000 сумов ($25).

Двух журналистов и их знакомого обвинили в причастности к инциденту, который произошел 30 сентября во время спецрейда, проведенного сотрудниками органов внутренних дел на улице «Фарход» в Учтепинском районе города Ташкента.

В решении суда говорится, что Бобур Ганиев и Обид Салимов начали снимать на свои мобильные телефоны сотрудников РОВД, а Ганиев «высказал в адрес сотрудников органов внутренних дел оскорбительные слова и оказал сопротивление исполнению ими служебных обязанностей».

​После этого сотрудники органов внутренних дел доставили Ганиева, Козубаева и Салимова в здание ОВД Учтепинского района.

1 октября в узбекском сегменте социальных сетей распространились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлен процесс допроса 34-летнего журналиста Taftish.uz Бобура Ганиева в кабинете сотрудника РОВД. На одним из этих видео можно увидеть, как Ганиев сидит на полу, а рядом с ним стоит мужчина, предположительно являющийся сотрудником правоохранительных органов.

Коллеги Бобура Ганиева утверждают, что сотрудники органов внутренних дел выдвинули в отношении журналиста ложные обвинения из-за критических материалов, которые он писал. Они уверены, что видео, на котором Ганиев сидит на полу в кабинете сотрудника РОВД, было специально снято и распространено в соцсетях для того, чтобы подорвать его авторитет в глазах общественности.

Позже в интервью Qalampir.uz начальник информационной службы ГУВД Ташкента Нилуфар Исаханова сообщила , что начато служебное расследование в отношении того, кто распространял фото и видео Бобура Ганиева в отделении милиции.

Арест двух журналистов, особенно видео, на котором Бобур Ганиев сидит на полу, вызвали бурную реакцию в соцсетях.​

6 октября на основании ходатайства адвоката блогера Ганиева Ф.Толибова состоялся апелляционный суд. В результате рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства.