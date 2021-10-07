Президент Узбекистана анонсировал строительство «Гулистан-сити» на месте старого рынка

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана находится с визитом в Сырдарьинской области. Выступая перед избирателями, Шавкат Мирзиёев анонсировал строительство «Гулистан-сити», который займет площадь в 42 га на месте старого фермерского рынка. Об этом сообщает партия «УзЛиДеП».

«Здесь будут построены 16-этажные жилые дома на 1700 квартир, общеобразовательные школы и бизнес-школы, два детских сада, современная поликлиника, культурный центр и гостиница».

В течение следующих пяти лет уровень централизованного питьевого водоснабжения увеличится с 82% до 90%, а охват канализацией – с 14% до 40%. Для этого будет построено 428 км питьевого водоснабжения и 57 км канализационных сетей, 118 водопроводных и 7 канализационных сооружений на сумму 1,8 трлн. сумов. В результате впервые будут обеспечены водой 60 тысяч человек, улучшится водоснабжение 106 тысяч человек.

В течение ближайших пяти лет в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» будет направлено более 1 трлн. сумов ($93,7 млн) на благоустройство 110 сел и махаллей, ремонт социальных объектов, внутренних дорог и инфраструктуры. Кроме того, 10 миллионов долларов будут выделены в течение следующих трех лет на улучшение и развитие инфраструктуры 17 сел в регионе.