В России за сутки от коронавируса скончались 924 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 924 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 69 и Санкт-Петербурге — 60.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 213 549 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,6 млн, из них выздоровели — 6,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 382 943 пациента.