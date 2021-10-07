В России за сутки от коронавируса скончались 924 человека
- Азия и мир, общество
- 15:36, 07 октября 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 924 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 69 и Санкт-Петербурге — 60.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 213 549 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,6 млн, из них выздоровели — 6,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 382 943 пациента.