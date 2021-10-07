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Мигрантов-строителей проверят на профпригодность перед въездом в Россию

CentralAsia (CA) -  Мигрантам-строителям из Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии устроят проверку на квалификацию – перед въездом они будут сдавать специальный экзамен.

Перед въездом в Россию для работы на стройках мигранты из Таджикистана и Белоруссии будут проходить квалификационный тест, пишет «Авеста».

Правило планируют ввести до конца текущего года. Мигрантов из Узбекистана экзаменуют уже в ноябре 2021 года. НОСТРОЙ и министерство занятости Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

Экзамен будет добровольным. На 80% он будет состоять из профессиональных вопросов, остальные 20 посвятят охране труда.

Пробное тестирование для иностранцев проведут уже на следующей неделе.

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