В Таджикистан поступит свыше 800 тыс. доз вакцин от COVID-19

CentralAsia (TJ) - В Таджикистан в текущем месяце поступит более 800 тыс. доз вакцин против коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, ожидается, что в этом месяце в республику поступит 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac и европейской вакцины AstraZeneca.

В настоящее время проводятся работы по документации относительно ввоза в страну указанной партии вакцин.

Как ранее сообщалось, всего в страну в рамках глобального механизма COVAX и гуманитарной помощи поступило 4 млн. 861 тыс. 540 доз вакцин.

Иммунизация населения от коронавируса COVID-19 проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfaizer, и Спутник V.

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