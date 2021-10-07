экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистан поступит свыше 800 тыс. доз вакцин от COVID-19

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистан в текущем месяце поступит более 800 тыс. доз вакцин против коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, ожидается, что в этом месяце в республику поступит 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac и европейской вакцины AstraZeneca.

В настоящее время проводятся работы по документации относительно ввоза в страну указанной партии вакцин.

Как ранее сообщалось, всего в страну в рамках глобального механизма COVAX и гуманитарной помощи поступило 4 млн. 861 тыс. 540 доз вакцин.

Иммунизация населения от коронавируса COVID-19 проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfaizer, и Спутник V.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Напряженность в отношениях с Китаем наихудшая за 40 лет - министр обороны Тайваня
  • Владимиру Путину исполнилось 69 лет
  • США отправят в Монголию почти 900 000 доз вакцины Pfizer


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com