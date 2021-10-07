В Таджикистан поступит свыше 800 тыс. доз вакцин от COVID-19
- Таджикистан, общество
- 17:03, 07 октября 2021
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистан в текущем месяце поступит более 800 тыс. доз вакцин против коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.
По данным ведомства, ожидается, что в этом месяце в республику поступит 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac и европейской вакцины AstraZeneca.
В настоящее время проводятся работы по документации относительно ввоза в страну указанной партии вакцин.
Как ранее сообщалось, всего в страну в рамках глобального механизма COVAX и гуманитарной помощи поступило 4 млн. 861 тыс. 540 доз вакцин.
Иммунизация населения от коронавируса COVID-19 проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfaizer, и Спутник V.
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