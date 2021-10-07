экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Индонезия разрешила экстренное применение узбекско-китайской вакцины ZF2001

CentralAsia (UZ) -  Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии (BPOM) одобрило вакцину ZF-UZ-VAC2001 (международное название Zifivax).

Об этом сообщила руководитель BPOM Пенни К. Лукито в ходе пресс-конференции, организованной по данному случаю, передает Мининноваций Узбекистана.

Пенни К. Лукито отметила, что I, II и III фаза исследований настоящей вакцины показали небольшое количество побочных эффектов, а эффективность вакцины составила 81,71% через 7 дней после 3-й дозы вакцины.

III фаза исследований вакцины ZF2001 (зарегистрирована на территории Узбекистана как ZF-UZ-VAC2001) проведена в городе Бандунге Индонезии, с участием 4000 добровольцев. Всего в исследованиях приняли участие 28 000 добровольцев со всего мира.

По сообщениям индонезийских СМИ, вакцина ZF-UZ-VAC2001 показала общую эффективность 92,92% против вируса Covid-19. До настоящего времени в Индонезии применены такие ваккцины, как Bio Pharma, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и CanSino.

print
  • В Узбекистане более 87 000 детей вакцинировали препаратом Pfizer
  • В Узбекистане завершена модернизация крупнейшей в Центральной Азии Сырдарьинской ТЭС
  • В Казахстане за сутки выявлено 1828 случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com