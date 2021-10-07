Индонезия разрешила экстренное применение узбекско-китайской вакцины ZF2001

CentralAsia (UZ) - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии (BPOM) одобрило вакцину ZF-UZ-VAC2001 (международное название Zifivax).

Об этом сообщила руководитель BPOM Пенни К. Лукито в ходе пресс-конференции, организованной по данному случаю, передает Мининноваций Узбекистана.

Пенни К. Лукито отметила, что I, II и III фаза исследований настоящей вакцины показали небольшое количество побочных эффектов, а эффективность вакцины составила 81,71% через 7 дней после 3-й дозы вакцины.

III фаза исследований вакцины ZF2001 (зарегистрирована на территории Узбекистана как ZF-UZ-VAC2001) проведена в городе Бандунге Индонезии, с участием 4000 добровольцев. Всего в исследованиях приняли участие 28 000 добровольцев со всего мира.

По сообщениям индонезийских СМИ, вакцина ZF-UZ-VAC2001 показала общую эффективность 92,92% против вируса Covid-19. До настоящего времени в Индонезии применены такие ваккцины, как Bio Pharma, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и CanSino.