В США личность серийного убийцы Зодиака раскрыли спустя полвека

CentralAsia (CA) - Группа специалистов, расследующих нераскрытые убийства, установила личность одного из самых известных серийных убийц в США, сообщает Fox News. Таинственным маньяком по прозвищу Зодиак оказался маляр Гэри Фрэнсис Пост, скончавшийся в 2018 году в возрасте 80 лет.

? - The Zodiac Killer has finally been identified as Gary Francis Poste according to a team of independent investigators.



Poste passed away in 2018 and was allegedly responsible for no less than five murders in 1968 and 1969. pic.twitter.com/tRp5jKaM4h — LADbible (@ladbible) October 6, 2021

За годы расследования команда The Case Breakers проверила множество подозреваемых. Благодаря снимкам из фотолаборатории и новым уликам убийцу все-таки удалось идентифицировать. На одном из снимков у подозреваемого заметили шрамы на лбу — эта отличительная черта неоднократно появлялась в ориентировках на убийцу.

В свою очередь в ФБР заявили, что дело Зодиака все еще не закрыто.

«Дело «Убийца Зодиак» остается открытым. У нас нет новой информации, которой можно поделиться», - говорится в заявлении ФБР

Считалось, что в течение 12 лет (с конца 1960-х) Зодиак орудовал в Сан-Франциско, но новые детали дела намекают на более широкую территорию совершения преступлений: Пост совершал преступления также в городах Бениша, Вальехо и Напа. Орудиями убийств служили нож и пистолет.

Маньяк рассылал в средства массовой информации Сан-Франциско зашифрованные письма, в которых содержались детали преступления и информация о личности самого убийцы.

История Зодиака вдохновила Дэвида Финчера на создание фильма о маньяке. «Зодиак» вышел на экраны в 2007 году и стал адаптацией одноименной документальной книги Роберта Грейсмита (1986). Производством картины занимались кинокомпании Paramount Pictures и Warner Bros., в главных ролях снялись Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни-младший.

Действие фильма разворачивается 4 июля 1969 года — именно тогда Зодиак совершил второе убийство. 1 августа газеты Сан-Франциско получили письма со странными шифрами. Журналистам Полу Эвери и Роберту Грэйсмиту удалось разгадать таинственные послания, однако это не помогло остановить череду убийств.

Во время работы над картиной режиссер Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона») вместе со сценаристом Джеймсом Вандербилтом и продюсером Брэдом Фишером в течение полутора лет вели собственное расследование.

«Зодиак» участвовал в основном конкурсе 60-го Каннского кинофестиваля.

Зодиак - это американский серийный убийца, действовавший в штате Калифорния, в окрестностях города Сан-Франциско, в 1960-1970-х годах. Точное количество его жертв неизвестно, сам он утверждал, что их почти 40, однако полиция связывает с ним нападения только на семерых человек, двое из которых выжили.

Он прославился тем, что после каждого убийства отправлял в газеты письма с зашифрованными посланиями и окровавленными фрагментами одежды жертв. В криптограммах было зашифровано имя убийцы, но полиции так и не удалось его поймать. Всего было составлено четыре криптограммы. Первую удалось разгадать школьному учителю.