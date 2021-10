В США личность серийного убийцы Зодиака раскрыли спустя полвека

CentralAsia (CA) - Группа специалистов, расследующих нераскрытые убийства, установила личность одного из самых известных серийных убийц в США, сообщает Fox News. Таинственным маньяком по прозвищу Зодиак оказался маляр Гэри Фрэнсис Пост, скончавшийся в 2018 году в возрасте 80 лет.

? - The Zodiac Killer has finally been identified as Gary Francis Poste according to a team of independent investigators.



Poste passed away in 2018 and was allegedly responsible for no less than five murders in 1968 and 1969. pic.twitter.com/tRp5jKaM4h