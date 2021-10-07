экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Машины скорой помощи Ашхабада оснащены GSP-навигаторами

CentralAsia (TM) -  Машины Центра неотложной скорой помощи Ашхабада были оснащены самыми продвинутыми GPS-навигаторами. Об этом 7 октября 2021 года сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам главы центра Черкеза Ханныева, для определения местоположения больного используется электронная карта столицы и система глобального позиционирования. Это, как отметил Ханныев, позволяет очень быстро добираться до адресата без потери столь ценного в такие моменты ресурса — времени.

Он добавил, что фельдшеры по вызову обладают необходимыми навыками работы с вышеуказанным устройством. Кроме того, они активно используют приёмо-передающие устройства, а именно рации для поддержания связи с дежурными врачами.

GPS-навигатор используется как по пути к больному, так и в рамках госпитализации при возникновении такой необходимости.

Директор ашхабадского центра скорой помощи отметил, что в этом году Бердымухамедов подарил учреждению 50 машин скорой помощи и два вертолёта, оснащённых медицинским оборудованием.

print
  • Режиссер «Игры в кальмара» назвал возможную тему второго сезона дорамы
  • В Казахстане за сутки выявлено 1828 случаев коронавируса
  • В России за сутки от коронавируса скончались 924 человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com