Машины скорой помощи Ашхабада оснащены GSP-навигаторами

CentralAsia (TM) - Машины Центра неотложной скорой помощи Ашхабада были оснащены самыми продвинутыми GPS-навигаторами. Об этом 7 октября 2021 года сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам главы центра Черкеза Ханныева, для определения местоположения больного используется электронная карта столицы и система глобального позиционирования. Это, как отметил Ханныев, позволяет очень быстро добираться до адресата без потери столь ценного в такие моменты ресурса — времени.

Он добавил, что фельдшеры по вызову обладают необходимыми навыками работы с вышеуказанным устройством. Кроме того, они активно используют приёмо-передающие устройства, а именно рации для поддержания связи с дежурными врачами.

GPS-навигатор используется как по пути к больному, так и в рамках госпитализации при возникновении такой необходимости.

Директор ашхабадского центра скорой помощи отметил, что в этом году Бердымухамедов подарил учреждению 50 машин скорой помощи и два вертолёта, оснащённых медицинским оборудованием.