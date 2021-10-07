Машины скорой помощи Ашхабада оснащены GSP-навигаторами

- Туркменистан, общество
- 17:51, 07 октября 2021
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CentralAsia (TM) - Машины Центра неотложной скорой помощи Ашхабада были оснащены самыми продвинутыми GPS-навигаторами. Об этом 7 октября 2021 года сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».
По словам главы центра Черкеза Ханныева, для определения местоположения больного используется электронная карта столицы и система глобального позиционирования. Это, как отметил Ханныев, позволяет очень быстро добираться до адресата без потери столь ценного в такие моменты ресурса — времени.
Он добавил, что фельдшеры по вызову обладают необходимыми навыками работы с вышеуказанным устройством. Кроме того, они активно используют приёмо-передающие устройства, а именно рации для поддержания связи с дежурными врачами.
GPS-навигатор используется как по пути к больному, так и в рамках госпитализации при возникновении такой необходимости.
Директор ашхабадского центра скорой помощи отметил, что в этом году Бердымухамедов подарил учреждению 50 машин скорой помощи и два вертолёта, оснащённых медицинским оборудованием.