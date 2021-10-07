В Санкт-Петербурге построят суда для Туркменистана

CentralAsia (TM) - Петербургские корабелы построят для Туркменистана новейшие суда из композитных материалов. Об сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём еженедельном радиообращении.

Сотрудничество в сфере судостроения губернатор обсудил в ходе официального визита в Туркменистан по случаю 30-летия независимости страны.

«Петербургские корабелы поставят Туркменистану суда из композитных материалов. Мы договорились о продолжении сотрудничества туркменской стороны с Объединенной судостроительной корпорацией», — передаёт слова Александра Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

В Санкт-Петербурге находятся свыше 40 заводов, где строят суда различных категорий. 12 из этих предприятий входят в Объединенную судостроительную корпорацию.