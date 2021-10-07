Глава Европейского бюро ВОЗ посетит Туркменистан

CentralAsia (TM) - Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге 7 октября в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что посетит с визитом Туркменистан.

«На пути в Туркменистан вместе с министрами здравоохранения и экспертами из Региона для участия в Форуме по медицинской дипломатии. Это возможность обсудить с руководством Туркменистана сотрудничество по обеспечению готовности к пандемии и борьбе с ней», - отмечается в сообщении.

На заседании Кабмина 1 октября вице-премьер по науке и образованию, здравоохранению и спорту Туркменистана Сапардурды Тойлыев доложил президенту о подготовке к проведению международного форума ученых-врачей «Медицинская дипломатия – основа здорового мира» в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности (отмечается в Туркменистане 10 октября).

Чиновник также сообщил, что в преддверии праздника планируется принять участие по видеосвязи в международной конференции в честь «Всемирного дня паллиативного здравоохранения», которая будет организована ВОЗ.

Миссия ВОЗ, которая провела в Туркменистане 10 дней, с 5 по 15 июля 2020 года, на своей итоговой конференции не признала, но и не отрицала наличие коронавируса в стране. Их главной рекомендацией правительству Туркменистана стала фраза «вести себя так, словно коронавирус уже в стране».

В августе 2020 года президент Гурбангулы Бердымухамедов разрешил ВОЗ, озабоченной ростом количества заболеваний пневмонией при отсутствии COVID-19, провести независимые тесты непосредственно в Туркменистане, а также забрать анализы для изучения в собственных лабораториях ВОЗ. Однако миссия так и не попала в страну во второй раз, сообщает« Хроника Туркменистана».