Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель

CentralAsia (CA) - В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе за 2021 год — им стал проживающий более 50 лет в Великобритании 72-летний танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

#NobelPrize laureate Abdulrazak Gurnah’s dedication to truth and his aversion to simplification are striking. His novels recoil from stereotypical descriptions and open our gaze to a culturally diversified East Africa unfamiliar to many in other parts of the world. pic.twitter.com/FVmk5cvomI