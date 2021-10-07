Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель

CentralAsia (CA) - В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе за 2021 год — им стал проживающий более 50 лет в Великобритании 72-летний танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

#NobelPrize laureate Abdulrazak Gurnah’s dedication to truth and his aversion to simplification are striking. His novels recoil from stereotypical descriptions and open our gaze to a culturally diversified East Africa unfamiliar to many in other parts of the world. pic.twitter.com/FVmk5cvomI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Награды Гурна удостоен «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами», говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Родившийся в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения на подконтрольном тогда Британии Занзибар Гурна в возрасте 20 лет (к тому времени остров стал частью Танзании) переехал в Англию, где стал писателем и автором исследований о современных постколониальных литераторов. Роман Гурны «Рай» (1994 год) был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, роман «У моря» (2001) также номинировался на «Букер». Сам Гурна преподает литературу в Университете Кента.

Общий размер Нобелевской премии в 2021 году составляет 10 млн шведских крон ($1,145 млн). Годом ранее премию в том же размере получила поэтесса из США Луиза Глюк. При этом в 2019 году было объявлено о присуждении Нобелевских премий по литературе сразу за 2018 и 2019 годы (в 2018 году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала). Лауреатом Нобелевки за 2018 год стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, лауреатом премии за 2019 год — австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

В 1901–2019 годах Нобелевскую премию по литературе присуждали 114 раз. Семь раз Нобелевский комитет и Шведская академия решили, что достойных претендентов на награду нет. Большинство таких случаев относится ко временам Первой и Второй мировых войн (1914, 1918, 1940–1943), исключением стал лишь 1935 год.

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник: были названы лауреаты премии по физиологии и медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи работы позволили ученым понять, как инициируются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, и использовать знания для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.

5 октября было объявлено о присуждении половины Нобелевской премии по физике за работы по моделированию климата Земли (немцу Клаусу Хассельманну и американцу Сюкуро Манабе) и второй половины «за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных» (итальянцу Джорджо Паризи). 6 октября Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану «за развитие асимметричного органокатализа».

В пятницу, 8 октября, станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 11 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).