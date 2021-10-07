Афганистан задолжал Туркменистану за электроэнергию $5 миллионов

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CentralAsia (TM) - Государственная энергетическая корпорация Афганистана DABS задолжала Туркменистану $5 миллионов за поставленную электроэнергию. Об этом сообщили местные СМИ.

Ранее стало известно, что DABS должна соседним странам в общей сложности $62 миллиона. Теперь «Sputnik-Таджикистан» стала известна принадлежность части задолженности на сумму $51 миллион. $25 миллионов DABS должна Ирану, $11,1 миллиона — Таджикистану, $9,9 миллиона — Узбекистану, и $5 миллионов — Туркменистану.

5 октября DABS направила Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану письма с просьбами не прекращать поставки энергии. Также компания обратилась в ООН, попросив оказать содействие в погашении задолженности. В DABS отметили, что в противном случае ей придется «оказать давление на тех афганцев, кто не оплатил свои счета, даже если те не могут себе этого позволить».

Данное заявление вызвало беспокойство у экспертов. Издание «Афганистан.ру» пишет: «Что это означает в ситуации, когда у власти «Талибан», — можно только догадываться». «Sputnik-Таджикистан» отмечает: «Не иначе, сотрудников компании будут сопровождать несколько талибов в качестве приставов».

Ранее бывший глава DABS Дауд Нурзай в беседе с изданием Wall Street Journal предположил, что соседние страны могут прекратить поставки электричества в Афганистан к зиме. Талибы, пришедшие к власти в августе, не оплатили счета и не возобновили сбор платежей с населения. Местного производства электроэнергии в Афганистане почти нет. Там имеются ГЭС, но они пострадали из-за засухи. «Произойдет отключение электричества, которое вернет Афганистан в темные века в том, что касается электроэнергии и телекоммуникаций», — предположил Нурзай.

В то же время в материале «Афганистан.ру» высказано предположение, что ни одна из соседних стран не решится в преддверии зимы оставить Афганистан без электричества. Это слишком серьезно ухудшит положение населения. «Страны региона не готовы идти на обострение отношений с соседним народом», — пишет издание.

Ситуация в Афганистане в числе прочих тем обсуждалась в ходе визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан 4-5 октября. В совместном заявлении Бердымухамедова и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева говорится: «Главы государств подтвердили свою готовность и далее продолжать оказывать содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращению в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития. (…) Констатирована необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью».